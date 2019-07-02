На улице Чкалова мальчик выпал из окна третьего этажа

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Фото: Pixabay.com
Во вторник, 2 июля, на улице Чкалова семилетний мальчик выпал из окна третьего этажа. Об этом RZN.info сообщили в региональном следкоме.
Ребенок выжил. Его отправили в больницу.
Предварительно, мальчик оперся на москитную сетку, та не выдержала его веса.
Следователи начали проверку.
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