МЧС показало, как тушило крупный пожар в Рыбновском районе

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Пресс-служба регионального ГУ МЧС показала, как тушили крупный пожар в Рыбновском районе.
Напомним, во время военных учений, которые проходили 19 июня на полигоне «Сельцы» в Рязанской области, загорелась
Примерно через неделю площадь лесного пожара достигла
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