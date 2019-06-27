Площадь лесного пожара в Рыбновском районе достигла 382 гектаров. Угрозы для населенных пунктов нет. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Рязанской области Сергей Филиппов.

В четверг, 27 июня, рязанские спасатели и министр природопользования Сергей Абрамов выехали на место пожара в Рыбновский район и осмотрели основные очаги, находящиеся примерно в четырех-восьми километрах от села Шехмино.

По словам Абрамова, на территории лесного фонда Рязанской области, начиная с 19 июня, возникло четыре лесных пожара. На сегодняшний день три из них, общей площадью 138 гектаров, ликвидированы. По состоянию на 27 июня сохранился один лесной пожар площадью 382 гектара и два очага активного горения — на территории Белоборского лесничества и на границе с Московской областью.

«На данный момент распространения огня нет. Работает авиация от минобороны. Угрозы населенным пунктам Шехмино и Сельцы нет. Хотя, вчера, начиная с 14 до 18 часов, угроза пожара для них существовала. Мы провели тренировку, которая позволила определить, что в течение часа прибудут автобусы, техника, и население в случае необходимости будет эвакуировано», — сказал Сергей Филиппов и добавил, что при нынешних условиях «огонь до них не дойдет».

Начальник ГУ МЧС также добавил, что для локализации лесных пожаров произведена противопожарная опашка, окарауливание (периодический осмотр пройденной пожаром площади с целью предотвращения возобновления пожара), мероприятия по отжигу.

В тушении лесных пожаров в Рыбновском районе задействованы 372 человека и 48 единиц техники. Привлечены сотрудники МЧС, «Пожлеса», лесничие, курсанты-десантники. Для тушения пожаров с воздуха используются вертолеты Ми-8.

«За один раз вертолет сбрасывает тонну воды. С земли их корректируют авианаводчики. Вчера также применялся самолет Ил-76, который сбрасывал по 40 тонн за раз. Сегодня целесообразности в использовании самолетов нет, также в данных погодных условиях снизилась необходимая видимость», — рассказал министр природопользования.

Он добавил, что лесной пожар на территории Криушинского лесничества локализован на 70%. Кроме того, на границе с Московской областью работает болотоход Б10, задействованы тракторы.

«Другие машины пройти не могут, потому что там торфянистая почта. Со стороны Московской области идет такая же техника. Сегодня они встретятся, и пожар будет полностью контролируем», — отметил министр.

На расстоянии между селом Шехмино и ближайшим лесным пожаром созданы опорные пункты.

«На сегодняшний день, я думаю, мы находимся на завершающей стадии борьбы со стихией. Пока проблем нет», — заявил Абрамов.

В заключение Филиппов отметил, что на пожаре удалось спасти двух ежиков.