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Николай Любимов посетил Сельцы Рыбновского райна, где находится очаг лесного пожара. Видео опубликовано на
В сообщении отмечается, что на месте работают около 300 пожарных и 40 единиц техники, а также авиация и беспилотники.
Ситуацию круглосуточно контролируют представители МЧС, Минобороны и профильных ведомств.
«Пообщался со всеми на месте. Впереди два важных дня, будет задействована дополнительная авиация. Держим ситуацию на контроле. Самое главное — ближайшие к пожару населенные пункты вне опасности, эвакуация жителей не планируется», — заключил Любимов.
Ранее
Напомним, в Рыбновском районе
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