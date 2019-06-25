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22:10, 25 июня 2019 2 628
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Эвакуация жителей Рыбновского района не планируется — Любимов

Эвакуация жителей Рыбновского района не планируется — Любимов

Николай Любимов посетил Сельцы Рыбновского райна, где находится очаг лесного пожара. Видео опубликовано на странице губернатора «ВКонтакте».

В сообщении отмечается, что на месте работают около 300 пожарных и 40 единиц техники, а также авиация и беспилотники.

Ситуацию круглосуточно контролируют представители МЧС, Минобороны и профильных ведомств.

«Пообщался со всеми на месте. Впереди два важных дня, будет задействована дополнительная авиация. Держим ситуацию на контроле. Самое главное — ближайшие к пожару населенные пункты вне опасности, эвакуация жителей не планируется», — заключил Любимов.

Ранее сообщалось, что село Шехмино Рыбновского района готовится к эвакуации из-за лесного пожара. Позже появилось видео возгорания.

Напомним, в Рыбновском районе ввели режим ЧС.


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