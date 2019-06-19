Во время военных учений под Рязанью загорелось 20 гектаров травы

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Во время военных учений, которые проходят 19 июня на полигоне «Сельцы» в Рязанской области, загорелось 20 гектаров сухой травы. Об этом со ссылкой на Минобрроны России передает
Отмечается, что пожар начался в ходе занятий по огневой подготовке. «Пострадавших и угрозы распространения огня нет», — говорится в сообщении.
На месте работают штатные пожарные команды гарнизона, а также расчеты МЧС.
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