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17:32, 2 июля 2019 160
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Чешское правительство назвало причину отмены рейсов из России

Чешское правительство назвало причину отмены рейсов из России

Причиной ограничений на полеты в Чехию для российских авиакомпаний стало недовольство чешской стороны условиями транссибирских маршрутов. Об этом написал РБК.

«Прагу не устраивают условия полета по транссибирским маршрутам для их национального перевозчика», — сказал собеседник издания в правительстве.

Напомним, ранее власти Чехии запретили рейсы «Аэрофлота» из России, а Минтранс РФ обвинил республику в нарушении соглашений об авиаперелетах.

Позже ограничения сняли.


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