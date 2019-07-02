Чешское правительство назвало причину отмены рейсов из России

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Причиной ограничений на полеты в Чехию для российских авиакомпаний стало недовольство чешской стороны условиями транссибирских маршрутов. Об этом написал
«Прагу не устраивают условия полета по транссибирским маршрутам для их национального перевозчика», — сказал собеседник издания в правительстве.
Напомним,
Позже ограничения
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