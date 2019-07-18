В здании бывшего Рязанского училища связи появится технопарк

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Капитальный ремонт здания казармы бывшего училища связи (цокольный, первый и второй этажи) находится на завершающей стадии. Здесь планируется разместить технопарк Рязанского инновационного научно-технологического центра. Об этом RZN.info сообщили в региональном минпроме.
Первые резиденты приступят к работе в новом учреждении уже в третьем-четвертом квартале этого года. Ремонт четырех других этажей казармы начнется до конца текущего года.
Отметим, что в уже отремонтированной части здания располагается отдел МФЦ по Железнодорожному району.
Напомним, помещения училища связи
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