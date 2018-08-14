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10:19, 14 августа 2018 221
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Помещения училища связи передали корпорации развития Рязанской области

Помещения училища связи передали корпорации развития Рязанской области

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Помещения училища связи передали корпорации развития Рязанской области. Распоряжение губернатора официально опубликовали во вторник, 14 августа.

Акционерному обществу, которое принадлежит региону, передали две казармы общей площадью 14,220 квадратных метров и земельный участок. Кроме того, корпорация получила из регионального бюджета 91 миллион рублей.

Средства пойдут на создание в бывших казармах училища связи научно-технического центра для реализации IT-проектов.

Напомним, ранее бывшее училище связи не смогли продать из-за отсутствия спроса.


© RZN.info

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