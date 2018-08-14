Помещения училища связи передали корпорации развития Рязанской области. Распоряжение губернатора официально опубликовали во вторник, 14 августа.
Акционерному обществу, которое принадлежит региону, передали две казармы общей площадью 14,220 квадратных метров и земельный участок. Кроме того, корпорация получила из регионального бюджета 91 миллион рублей.
Средства пойдут на создание в бывших казармах училища связи научно-технического центра для реализации IT-проектов.
Напомним, ранее бывшее училище связи не смогли