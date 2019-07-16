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10:59, 16 июля 2019 156
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Полиция выезжала в Комсомольский парк, где сломали урны

Полиция выезжала в Комсомольский парк, где сломали урны

Наряд полиции выезжал в Комсомольский парк, где неизвестные сломали урны. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Как отметили в ведомстве, сигнал на пульт дежурных поступил в 23:00. Прибывшие на место правоохранители никого не обнаружили.

Напомним, ранее очевидцы рассказали, что «все мусорки в парке разнесла пьяная молодежь». По факту преступления полиция проводит проверку.


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