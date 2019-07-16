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9:55, 16 июля 2019 487
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Пьяные рязанцы сломали мусорки в Комсомольском парке — соцсети

Пьяные рязанцы сломали мусорки в Комсомольском парке — соцсети

В понедельник, 15 июля, в Комсомольском парке сломали урны. Фото опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

По словам автора поста, «все мусорки разнесла пьяная молодежь».

В сообщении также отмечается, что очевидцы не раз звонили по номеру 102, однако там все время было занято.


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