В Рязани пропал 33-летний мужчина

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В Рязани пропал 33-летний Алексей Сергеевич Астахов. Об этом сообщили в
Местонахождение мужчины неизвестно с 11 июля. Отмечается, что он нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, носит усы и бороду, глаза голубые. Особые приметы: шрамы на лице и голове. Одежда: байковая клетчатая рубашка, темно-синяя майка, темно-синие спортивные штаны, черные кроссовки в белую полоску.
Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52, 02.
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