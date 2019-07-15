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20:27, 15 июля 2019 229
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В Рязани пропал 33-летний мужчина

В Рязани пропал 33-летний мужчина

В Рязани пропал 33-летний Алексей Сергеевич Астахов. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязань».

Местонахождение мужчины неизвестно с 11 июля. Отмечается, что он нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, носит усы и бороду, глаза голубые. Особые приметы: шрамы на лице и голове. Одежда: байковая клетчатая рубашка, темно-синяя майка, темно-синие спортивные штаны, черные кроссовки в белую полоску.

Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52, 02.


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