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11:29, 14 октября 2019 225
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Пропавшего 33-летнего рязанца нашли спустя четыре месяца

Пропавшего 33-летнего рязанца нашли спустя четыре месяца

Пропавшего 33-летнего рязанца Алексея Астахова нашли живым спустя четыре месяца. Об этом сообщили волонтеры ПСО «Лиза Алерт».

Мужчину искали с 11 июля.

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