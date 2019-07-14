RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Стали известны подробности возгорания бензовоза в Милославском районе, из-за которого пострадали два человека. Их опубликовало ИД
Как сообщила издательство, пожар произошел возле склада ГСМ в СПК «Колос» в селе Большое Подовечье. Пожар начался в 10:17 субботы, 13 июля, в пожарную часть звонок поступил в 10:19. Пожарные приехали через 17 минут, огонь ликвидировали в 10:50.
Водитель бензовоза 1974 года рождения и заведующий складом ГСМ 1982 года рождения доставлены в Милославскую районную больницу.
Тягач полностью сгорел. Причины пожара и ущерб устанавливаются. По предварительным данным, пожар случился из-за нарушений правил техники безопасности.
Напомним, бензовоз
Позже в региональном минздраве
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьАвторы «индекса бигмака» назвали рубль самой недооцененной валютой в мире
|
cледующая новость →В Спас-Клепиках «ГАЗель» столкнулась с припаркованной иномаркой
Одна из наших читательниц поделилась своей историей.