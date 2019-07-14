Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:37, 14 июля 2019 711
 0    0

Стали известны подробности возгорания бензовоза в Милославском районе

Стали известны подробности возгорания бензовоза в Милославском районе

Стали известны подробности возгорания бензовоза в Милославском районе, из-за которого пострадали два человека. Их опубликовало ИД Пресса.

Как сообщила издательство, пожар произошел возле склада ГСМ в СПК «Колос» в селе Большое Подовечье. Пожар начался в 10:17 субботы, 13 июля, в пожарную часть звонок поступил в 10:19. Пожарные приехали через 17 минут, огонь ликвидировали в 10:50.

Водитель бензовоза 1974 года рождения и заведующий складом ГСМ 1982 года рождения доставлены в Милославскую районную больницу.

Тягач полностью сгорел. Причины пожара и ущерб устанавливаются. По предварительным данным, пожар случился из-за нарушений правил техники безопасности.

Напомним, бензовоз загорелся утром в субботу, 13 июля, в селе Большое Подовечье Милославского района.

Позже в региональном минздраве рассказали о состоянии двух пострадавших.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Одна из наших читательниц поделилась своей историей.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:17, 3 июля 2019 74 817
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
16:20, 3 июля 2019 59 509
ФК «Рязань» сыграет в кубке со старейшим клубом России
12:10, 9 июля 2019 33 917
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
10:45, 8 июля 2019 31 810
Россияне впервые в истории выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу
20:14, 6 июля 2019 27 227
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
Все новости
Форум