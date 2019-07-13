В Милославском районе сгорел бензовоз, есть пострадавшие

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Утром в субботу, 13 июля, в селе Большое Подовечье Милославского района загорелся бензовоз. Об этом сообщила
Сообщение о пожаре поступило в 10:30.
Есть пострадавшие.
Причины пожара и ущерб устанавливаются. На место выезжали девять человек на трех расчетах.
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