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16:38, 13 июля 2019 184
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В минздраве рассказали о состоянии пострадавших при возгорании бензовоза в Милославском районе

В минздраве рассказали о состоянии пострадавших при возгорании бензовоза в Милославском районе

В минздраве рассказали о состоянии двоих пострадавших при возгорании бензовоза в Милославском районе. Обоих госпитализировали в Милославскую районную больницу. Они получили ожоги первой степени.

«Состояние средней степени тяжести. Гемодинамика не вызывает опасений. При необходимости пациентов переведут в Скопинский ММЦ. За ними организован качественный медицинский уход, поэтому специализированной гемодиализной помощи не требуется», — рассказали журналисту RZN.info в пресс-службе минздрава.

Напомним, бензовоз загорелся утром в субботу, 13 июля, в селе Большое Подовечье Милославского района.


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