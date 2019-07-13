В минздраве рассказали о состоянии пострадавших при возгорании бензовоза в Милославском районе

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В минздраве рассказали о состоянии двоих пострадавших при возгорании бензовоза в Милославском районе. Обоих госпитализировали в Милославскую районную больницу. Они получили ожоги первой степени.
«Состояние средней степени тяжести. Гемодинамика не вызывает опасений. При необходимости пациентов переведут в Скопинский ММЦ. За ними организован качественный медицинский уход, поэтому специализированной гемодиализной помощи не требуется», — рассказали журналисту RZN.info в пресс-службе минздрава.
Напомним, бензовоз
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