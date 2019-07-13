В минздраве рассказали о состоянии девочки, отравившейся бензином в Рязанской области

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Девочка, отравившаяся бензином в Рязанской области, находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом журналисту RZN.info рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
Как уточнили в министерстве, ребенок проходит лечение в педиатрическом отделении детской ОКБ.
Напомним, ранее
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Одна из наших читательниц поделилась своей историей.