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16:13, 13 июля 2019 336
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В минздраве рассказали о состоянии девочки, отравившейся бензином в Рязанской области

В минздраве рассказали о состоянии девочки, отравившейся бензином в Рязанской области

Девочка, отравившаяся бензином в Рязанской области, находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом журналисту RZN.info рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Как уточнили в министерстве, ребенок проходит лечение в педиатрическом отделении детской ОКБ.

Напомним, ранее стало известно о том, что девочка была на отдыхе у дедушки в селе Новоселки. Там она попила из пластиковой бутылки, в которой хранился бензин.


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