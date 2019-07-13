Под Рязанью восьмилетняя девочка отравилась бензином

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В пятницу, 12 июля, в Рыбновском районе восьмилетняя девочка отравилась бензином. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
Ребенка доставили в больницу с отравлением.
Выяснилось, что девочка была на отдыхе у дедушки в селе Новоселки. Там она попила из пластиковой бутылки, в которой хранился бензин.
Пострадавшую госпитализировали.
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