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11:13, 13 июля 2019 643
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Под Рязанью восьмилетняя девочка отравилась бензином

Под Рязанью восьмилетняя девочка отравилась бензином

В пятницу, 12 июля, в Рыбновском районе восьмилетняя девочка отравилась бензином. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.

Ребенка доставили в больницу с отравлением.

Выяснилось, что девочка была на отдыхе у дедушки в селе Новоселки. Там она попила из пластиковой бутылки, в которой хранился бензин.

Пострадавшую госпитализировали.


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