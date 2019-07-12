RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани рассмотрят дело о банкротстве санатория «Старица». Соответствующий акт опубликовали на сайте арбитражного суда.
Федеральная налоговая служба обратилась в суд с требованием признать ООО «Санаторий „Старица“» банкротом.
По сведения налогового органа, организация задолжала более двух миллионов рублей. Из них 1,6 миллиона — основной долг, пени — 377 277 рублей, штраф — 54 594 рублей.
Обоснованность требований заявителя рассмотрят на заседании 12 августа.
Фото с сайта booking.com
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Туле работники салона сотовой связи украли с карты клиентки десять тысяч
|
cледующая новость →В Канищеве столкнулись «Гранта» и «Логан». Фото
В Рязани открылся офис «Росгосстраха» нового формата.