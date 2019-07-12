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16:51, 12 июля 2019 289
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Руководство «Старицы» прокомментировало новость о банкротстве санатория

Руководство «Старицы» прокомментировало новость о банкротстве санатория

Руководство санатория «Старица» прокомментировало информацию о банкротстве.

Директор организации Екатерина Агеева рассказала журналисту RZN.info, что речь идет не о самом санатории, а об одноименной организации, оказывающей услуги по обслуживанию территории.

«С ней у нас заключен договор по обслуживанию территории. Названия одинаковые, но деятельность совершенно разная. Наша компания не имеет задолженности перед бюджетом и продолжает работать в штатном режиме», — пояснила Агеева.

Стоит отметить, что организации зарегистрированы под разными ИНН. В частности обслуживающая организация, которую налоговая требует признать банкротом, имеет ИНН 6234160787. Согласно данным basis.myseldon.com, она занимается деятельностью по комплексному обслуживанию помещений и благоустройством ландшафта.

Санаторий «Старица» зарегистрирован под ИНН 6234161075 и не фигурирует в судебном акте.

Ранее стало известно, что налоговая служба потребовала признать банкротом ООО «Санаторий „Старица“».


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