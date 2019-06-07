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Проект школы в рязанском Лесопарке отправили на доработку. Об этом сообщил
«Учитывая мнение присутствующих на публичных слушаниях горожан, комиссией было принято решение о направлении проекта на доработку», — отмечается в сообщении.
6 июня в администрации Рязани состоялись
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RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.