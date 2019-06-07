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11:28, 7 июня 2019 1 110
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Около ТЦ «Круиз» планируют установить надземный переход

Около ТЦ «Круиз» планируют установить надземный переход

Около ТЦ «Круиз» планируют установить надземный переход. Об сообщил и.о. архитектора Рязани Роман Шашкин на публичных слушаниях, в четверг, 6 июня.

Предметом обсуждения стал перевода участка в Лесопарке площадью 27 тысяч квадратных метров из городских лесов в зону для строительства школы на 1 100 мест по типовому проекту.

Заместитель начальника управления образования и молодежной политики Геннадий Лескин пояснил, что на территории находится стрельбище из лука и арбалета, поэтому она свободна от деревьев.

На слушания пришло около 30 человек, которые не поддерживали строительство.

Жители возмущались тем, что участок находится в зоне подтопляемости, их беспокоило отсутствие подъездов и безопасных подходов к школе.

Роман Шашкин пояснил, что рассматривается вопрос установки надземных переходов через Солотчинское шоссе и Окский проезд. Также для строительства потребуется насыпать два с половиной метра грунта.

Еще одна жительница обеспокоилась тем, что на слушания не пришли представители минспорта, которые по ее словам, «должны защитить спортивную площадку».

Стоимости школы оценивается в один миллиард рублей, конкретные сроки строительства докладчик не назвал.

До начала слушаний замечаний и предложений не поступало. Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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