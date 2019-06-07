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Около ТЦ «Круиз» планируют установить надземный переход. Об сообщил и.о. архитектора Рязани Роман Шашкин на публичных слушаниях, в четверг, 6 июня.
Предметом обсуждения стал перевода участка в Лесопарке площадью 27 тысяч квадратных метров из городских лесов в зону для строительства школы на 1 100 мест по типовому проекту.
Заместитель начальника управления образования и молодежной политики Геннадий Лескин пояснил, что на территории находится стрельбище из лука и арбалета, поэтому она свободна от деревьев.
На слушания пришло около 30 человек, которые не поддерживали строительство.
Жители возмущались тем, что участок находится в зоне подтопляемости, их беспокоило отсутствие подъездов и безопасных подходов к школе.
Роман Шашкин пояснил, что рассматривается вопрос установки надземных переходов через Солотчинское шоссе и Окский проезд. Также для строительства потребуется насыпать два с половиной метра грунта.
Еще одна жительница обеспокоилась тем, что на слушания не пришли представители минспорта, которые по ее словам, «должны защитить спортивную площадку».
Стоимости школы оценивается в один миллиард рублей, конкретные сроки строительства докладчик не назвал.
До начала слушаний замечаний и предложений не поступало. Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».
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