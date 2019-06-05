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12:50, 5 июня 2019 407
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Игорю Ковалеву избрали меру пресечения

Игорю Ковалеву избрали меру пресечения

Начальнику управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорю Ковалеву избрали меру пресечения. Чиновника отправили под домашний арест до 3 августа, сообщили в Басманном суде.

Напомним, Ковалеву вменяют хищение муниципального имущества в особо крупном размере — часть 4 статьи 159 УК. Как передает ТАСС, он частично признал свою вину.

Вместе с Ковалевым по делу проходит директор организации ООО «Уютный двор 62» Михаил Пузанов, который занимался изготовлением детской площадки для Лесопарка.

Ранее стало известно, что в квартире Игоря Ковалева и его рабочем кабинете прошли обыски. В мэрии подтвердили визит следователей к начальнику управления энергетики и ЖКХ Рязани.

Следственные мероприятия проходят в рамках исполнения поручения Владимира Путина после заявления о детской «площадке-призраке» в Лесопарке.


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