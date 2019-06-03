Мэрия подтвердила визит следователей к Игорю Ковалеву

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В мэрии подтвердили визит следователей к начальнику управления энергетики и ЖКХ Рязани Игорю Ковалеву. Об этом со ссылкой на представителя администрации Ирину Щербакову передает
«Я могу подтвердить, что у него проводились какие-то следственные действия, работали следственные органы. О том, что он задержан, информации нет», — заявила Щербакова.
Известно, что на месте работали московские специалисты, а следственные действия связаны с проверкой ситуации вокруг детской «площадки-призраке» в Лесопарке.
Напомним, ранее стало известно, что в квартире Игоря Ковалева и его рабочем кабинете
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Выпуск нового бензина стал возможен благодаря поэтапной модернизации и реконструкции оборудования.