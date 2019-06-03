Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:44, 3 июня 2019 213
 0    0

Мэрия подтвердила визит следователей к Игорю Ковалеву

Мэрия подтвердила визит следователей к Игорю Ковалеву

В мэрии подтвердили визит следователей к начальнику управления энергетики и ЖКХ Рязани Игорю Ковалеву. Об этом со ссылкой на представителя администрации Ирину Щербакову передает ТАСС.

«Я могу подтвердить, что у него проводились какие-то следственные действия, работали следственные органы. О том, что он задержан, информации нет», — заявила Щербакова.

Известно, что на месте работали московские специалисты, а следственные действия связаны с проверкой ситуации вокруг детской «площадки-призраке» в Лесопарке.

Напомним, ранее стало известно, что в квартире Игоря Ковалева и его рабочем кабинете прошли обыски.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
От сырья до бензобака. В РНПК рассказали о производстве нового улучшенного топлива «Евро 6»

От сырья до бензобака. В РНПК рассказали о производстве нового улучшенного топлива «Евро 6»

Выпуск нового бензина стал возможен благодаря поэтапной модернизации и реконструкции оборудования.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:10, 23 мая 2019 18 581
Под дождем. В день последнего звонка Любимов посетил линейку в рязанской школе
21:34, 25 мая 2019 17 847
В Рязани выбрали победителя девятого областного фестиваля «Во!СемьЯ!»
13:13, 1 июня 2019 16 631
Любимов осмотрел новый экопарк. Фото
12:46, 31 мая 2019 16 583
Любимов открыл обновленный лагерь «Сатурн»
16:17, 21 мая 2019 13 820
Из владимирской колонии сбежал мужчина, приговоренный к 17 годам за убийство 4
Все новости
Голосования

Какое летнее мероприятие вы ждете больше всего?

Окончание опроса: 8.06.2019
Архив голосований
Форум