Еще двоих запредов рязанского правительства отправили в отставку

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В среду, 5 июня, губернатор Николай Любимов
Артемов курировал деятельность:
Крохалева курировала в региональном правительстве:
Должность Артемова перешла к министру сельского хозяйства и продовольствия рязанской области Дмитрию Филиппову, Крохалеву сменит министр труда и социальной защиты региона Валерий Емец.
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Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.