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17:07, 5 июня 2019 581
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Еще двоих запредов рязанского правительства отправили в отставку

Еще двоих запредов рязанского правительства отправили в отставку

В среду, 5 июня, губернатор Николай Любимов отправил в отставку Олега Харивского, а также еще двоих зампредов рязанского правительства — Виталия Артемова и Ларису Крохалеву. Об этом пишет «Новая газета».

Артемов курировал деятельность:

  • министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области;
  • министерства природопользования Рязанской области;
  • главного управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники Рязанской области;
  • главного управления ветеринарии Рязанской области.

Крохалева курировала в региональном правительстве:

  • министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области;
  • министерства образования и молодежной политики Рязанской области;
  • министерства физической культуры и спорта Рязанской области;
  • министерства здравоохранения Рязанской области;
  • министерства культуры и туризма Рязанской области;
  • государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области.

Должность Артемова перешла к министру сельского хозяйства и продовольствия рязанской области Дмитрию Филиппову, Крохалеву сменит министр труда и социальной защиты региона Валерий Емец.


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