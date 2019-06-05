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Зампред правительства Рязанской области Олег Харивский отправлен в отставку. Об этом написала «
Как пишет издание, это произошло в среду, 5 июня.
Место зампреда займет Евгений Беленецкий.
Олег Харивский в региональном правительстве курировал деятельность:
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