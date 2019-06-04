Рязанским футболистам, избившим и ограбившим женщину, вынесли приговор

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Во вторник, 4 июня, Железнодорожный суд Рязани рассмотрел уголовное дело футболистов Дмитрия Митина и Артема Надеева, которые избили и ограбили женщину.
Суд назначил им условное наказание сроком на три с половиной года с испытательным сроком в три года. До вступления в силу приговора обоим назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Спортсмены
Напомним, в декабре 2018 года 21-летний и 19-летний футболисты напали на 41-летнюю женщину и похитили деньги, телефон, пачку сигарет, зажигалку и наушники.
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