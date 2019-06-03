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15:21, 3 июня 2019 2 513
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Столичные следователи задержали начальника управления энергетики и ЖКХ Рязани

Столичные следователи задержали начальника управления энергетики и ЖКХ Рязани

Утром в понедельник, 3 июня, столичные следователи провели обыски в квартире начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игоря Ковалева, а также в его служебном кабинете. Об этом пишет «Новая газета».

Ковалева доставили в региональное следственное управление, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как стало известно «Новой газете», следственные мероприятия проходят в рамках исполнения поручения Владимира Путина после заявления о детской «площадке-призраке» в Лесопарке.

«Как удалось выяснить, Игоря Ковалева пытаются обвинить в том, что одна из детских площадок оказалась спортивной, а еще одна площадка закуплена якобы по завышенной стоимости, — говорится в сообщении. — Попутно следователи пытаются склонить Ковалева к даче показаний на бывшего заместителя главы администрации Рязани (в настоящее время глава администрации Шиловского района) Владимира Луканцова».

Справка

Игорь Ковалев окончил Рязанский сельскохозяйственный институт, отслужил в армии, продолжил обучение в Академии народного хозяйства, CCIM Institute (Чикаго). Возглавлял экономическую службу в одном из крупных банков, работал на заводе металлокерамических приборов, в консалтинговой фирме.

С 2006 по 2011 годы занимал должность начальника управления экономического развития администрации Рязани.

До 13 февраля 2017 года был замглавы администрации Рязанского района по экономике, финансам и сельскому хозяйству.

2 октября 2017 года сменил Юрия Зиновьева на должности начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани.

С 6 декабря 2018 по 29 апреля 2019 года исполнял обязанности замглавы администрации.


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