Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:36, 29 июня 2019 1 252
 0    0

«Это просто произвол». Владимир Путин прокомментировал дело Ивана Голунова

«Это просто произвол». Владимир Путин прокомментировал дело Ивана Голунова

Владимир Путин прокомментировал дело Ивана Голунова. Это произошло 29 июня на пресс-конференции во время саммита G20 в Осаке. Прямую трансляцию мероприятия вел RT.

Корреспондент «Дождя» Антон Желнов спросил Владимира Путина о деле Ивана Голунова, назвав случившееся с журналистом «Медузы» несправедливостью. Путин ответил, что не считает случившееся несправедливостью.

«Что касается ситуации с Голуновым — там не несправедливость, там произвол. Это просто произвол! Он должен быть расследован и должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу», — сказал президент.

Напомним, журналиста Ивана Голунова задержали в четверг, 6 июня.

По словам адвоката Дмитрия Джулая, при досмотре сотрудники полиции обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток нашли при обыске в квартире Голунова. Правозащитник рассказал, что к журналисту при задержании применили силу, однако вызывать «скорую» в отделение сотрудники полиции отказались.

В полиции сначала опубликовали девять фотографий наркотиков, найденных в квартире, а потом сами подтвердили, что восемь из них сделаны не в квартире журналиста.

Позже уголовное дело против журналиста прекратили. Владимир Путин уволил начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО столичного ГУ МВД Андрея Пучкова.

Об увольнении генералов Путина просил глава МВД России Владимир Колокольцев.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Куда можно прийти и забрать 260 тысяч при покупке квартиры?

Куда можно прийти и забрать 260 тысяч при покупке квартиры?

Многие слышали про вычет при покупке квартиры, но как его получить?

Популярное
Комментируемое
Новое
11:20, 23 июня 2019 42 010
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
18:41, 23 июня 2019 19 313
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:14, 23 июня 2019 15 862
Выпускной в училище ВДВ показали за минуту
8:55, 29 июня 2019 17 330
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
18:37, 17 июня 2019 14 005
«Остался без присмотра». Следователи рассказали подробности гибели трехлетнего ребенка в центре Рязани
Все новости
Форум