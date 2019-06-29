«Это просто произвол». Владимир Путин прокомментировал дело Ивана Голунова

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Владимир Путин прокомментировал дело Ивана Голунова. Это произошло 29 июня на пресс-конференции во время саммита G20 в Осаке. Прямую трансляцию мероприятия вел
Корреспондент «Дождя» Антон Желнов спросил Владимира Путина о деле Ивана Голунова, назвав случившееся с журналистом «Медузы» несправедливостью. Путин ответил, что не считает случившееся несправедливостью.
«Что касается ситуации с Голуновым — там не несправедливость, там произвол. Это просто произвол! Он должен быть расследован и должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу», — сказал президент.
Напомним, журналиста Ивана Голунова
По словам адвоката Дмитрия Джулая, при досмотре сотрудники полиции обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток нашли при обыске в квартире Голунова. Правозащитник рассказал, что к журналисту при задержании применили силу, однако вызывать «скорую» в отделение сотрудники полиции отказались.
В полиции сначала опубликовали девять фотографий наркотиков, найденных в квартире, а потом сами
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