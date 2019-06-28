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15:58, 28 июня 2019 312
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Свалка из покрышек и контейнеров с мазутом в Рязанской области не загрязняет реку — минприроды

Свалка из покрышек и контейнеров с мазутом в Рязанской области не загрязняет реку — минприроды

Минприроды опубликовало результаты тестов воды в реке Листвянка, возле которой образовалась свалка из использованных покрышек и контейнеров с мазутом.

«Отобраны пробы воды из Листвянки выше и ниже полигона по течению. Ухудшения качества воды в реке не выявлено. Основания для проведения надзорных мероприятий в области использования и охраны водных объектов отсутствуют. Проведение надзорных мероприятий на объектах негативного воздействия на окружающую среду, на которых размещены отходы 1-4 классов опасности, относится к полномочиям управления росприроднадзора по Рязанской области», — написало министерство.

Ранее рязанцы пожаловались на свалку возле реки Листвянка.


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