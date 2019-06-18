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18:09, 18 июня 2019 444
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Покрышки и мазут. Рязанцы пожаловались на свалку возле реки Листвянка

Покрышки и мазут. Рязанцы пожаловались на свалку возле реки Листвянка

Во вторник, 18 июня, рязанцы пожаловались на свалку в районе реки Листвянка возле Турлатова. Фотографии опубликовали в группе «Рыбалка в Рязани» в соцсети «ВКонтакте».

На снимках, в частности, видны покрышки, бочки с мазутом, а также погибшие птицы.

«Я надеюсь что данный пост увидят руководители и чиновники нашего города и области», — отметил автор поста.

На странице губернатора Николая Любимова сообщили, что сотрудники регионального министерства природопользования выехали на место свалки.

«Сотрудники отдела регионального экологического надзора выехали на указанное место для отбора проб воды в местах предполагаемого загрязнения», — говорится в сообщении.


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