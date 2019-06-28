Спасатели не нашли лося в ЦПКиО

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Спасатели, минприроды и «Служба по контролю за безнадзорными животными» не нашли лося в ЦПКиО. Ранее рязанцы заметили, как он
В региональном ГУ МЧС ожидают, что позже лось обнаружит себя сам.
Отметим, корреспонденту RZN.info также не удалось найти животное, однако он заметил его следы, которые прервались у танцевальной площадки.
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