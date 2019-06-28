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10:34, 28 июня 2019 165
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В ЦПКиО лось плавает в пруду, на место выехали спасатели. Видео

В ЦПКиО лось плавает в пруду, на место выехали спасатели. Видео

В ЦПКиО обнаружили лося. Об этом в пятницу, 28 июня, RZN.info сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области.

В группе «Новости Рязани ВКонтакте» появилось видео, на котором лось переплывает Рюминский пруд.

«В парк выехали два расчета спасателей, чтобы оказать помощь „Службе по контролю за безнадзорными животными“», — отметили в пресс-службе.


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18 часов назад
Отвечает прокуратура. Можно ли огородить себе место на парковке у дома?

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