В ЦПКиО лось плавает в пруду, на место выехали спасатели. Видео

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В ЦПКиО обнаружили лося. Об этом в пятницу, 28 июня, RZN.info сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области.
В группе «Новости Рязани ВКонтакте» появилось видео, на котором лось переплывает Рюминский пруд.
«В парк выехали два расчета спасателей, чтобы оказать помощь „Службе по контролю за безнадзорными животными“», — отметили в пресс-службе.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьКомпании «Россети Центр и Приволжье» исполнилось 12 лет
|
cледующая новость →Владимирец украл из летней веранды зонт, чтобы поставить в своем дворе
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.