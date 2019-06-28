Рязанец, облившийся бензином перед Минстроем, объяснил свой поступок

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Рязанец Абдусалам Залбегов, облившийся бензином перед Минстроем, объяснил свой поступок. Об этом сообщил интернет-портал
«Вот отвечаю на психологические вопросы. Болен я или нет хотят узнать. На самом деле — это бы крик отчаяния. Всем людям, которые поддержали меня, большое спасибо. Я не из-за одного себя это сделал. У нас многие построили дома, а теперь их заставляют сносить. Это очень серьезно», — сказал Абдусалам.
С его слов, замминистр на следующей неделе обещал приехать и поговорить с жителями сел Костино, Пощупово и других.
«Мы оббили уже все пороги. На местах никто ничего не решает. Пора стучаться выше и доказать, что мы больше не собираемся ждать. Спасибо еще раз», — добавил он.
Напомним, житель деревни Костино в среду, 26 июня,
В Минстрое
В правительстве отметили, что рязанец вместе с женой воспитывает троих детей, семья живет в родительском доме. В июне прошлого года мужчина взял в долгосрочную аренду участок площадью два гектара в селе Пощупово.
7 июня многодетный отец обратился на личном приеме к главе администрации района с вопросом строительства дома на арендованной земле. Ему пояснили, что выдачу разрешений на строительство на территории достопримечательного места «Есенинская Русь» приостановили. При этом требования, которыми нужно руководствоваться при строительстве в границах территории объекта культурного наследия федерального значения, пока не утвердили. Супруга рязанца ранее
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