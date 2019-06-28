Рязанец, облившийся бензином перед Минстроем, объяснил свой поступок

Рязанец Абдусалам Залбегов, облившийся бензином перед Минстроем, объяснил свой поступок. Об этом сообщил интернет-портал rybnoe.net .

«Вот отвечаю на психологические вопросы. Болен я или нет хотят узнать. На самом деле — это бы крик отчаяния. Всем людям, которые поддержали меня, большое спасибо. Я не из-за одного себя это сделал. У нас многие построили дома, а теперь их заставляют сносить. Это очень серьезно», — сказал Абдусалам.

С его слов, замминистр на следующей неделе обещал приехать и поговорить с жителями сел Костино, Пощупово и других.

«Мы оббили уже все пороги. На местах никто ничего не решает. Пора стучаться выше и доказать, что мы больше не собираемся ждать. Спасибо еще раз», — добавил он.

Напомним, житель деревни Костино в среду, 26 июня, облил себя бензином у здания Минстроя в Москве и, угрожая поджечь себя, требовал встречи с главой ведомства Владимиром Якушевым. Протестующего задержала полиция.

В Минстрое пояснили , что мужчина требовал снять запрет на строительство его дома, наложенный в связи с ранее установленными охранными зонами Есенинских мест.

В правительстве отметили, что рязанец вместе с женой воспитывает троих детей, семья живет в родительском доме. В июне прошлого года мужчина взял в долгосрочную аренду участок площадью два гектара в селе Пощупово.