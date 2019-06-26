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17:06, 26 июня 2019 551
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Рязанка рассказала, почему ее супруг облил себя бензином у Минстроя

Рязанка рассказала, почему ее супруг облил себя бензином у Минстроя

Рязанка рассказала RZN.info, почему ее супруг облил себя бензином у здания Минстроя в Москве. Инцидент произошел в среду, 26 июня.

По словам Хапизат Шамхаловой, ее супруг Абду-Салам Залбегов купил участок в селе Пощупово Рязанской области до его включения в заповедную зону «Есенинской Руси».

«Муж возмущается, что, не имея возможности ни продать, ни строить, надо платить еще за участок 50 тысяч рублей. Две недели назад он разровнял участок трактором, чтобы хотя бы что-то посадить. После чего позвонил глава сельской администрации и возмущался. Говорил, что приедет телевидение, все снимут», — рассказала рязанка.

По словам собеседницы, за неделю до того, как Залбегов разровнял участок, он ходил к главе районной администрации Владимиру Зюбе с этой проблемой. «Он сказал мужу, что разрешает делать с участком „что хочешь“, „если будут возмущаться, отправляй ко мне“, — добавила Шамхалова. — Но его сняли с должности где-то через неделю после сказанных им слов. Муж решил обратиться в Москву, но я никак не ожидала, что именно таким образом».

Женщина отметила, что супруг родился и вырос в этом районе. Она также рассказала, что на протяжении двух лет они наряду с другими владельцами аналогичных участков пытались дозвониться до президента Владимира Путина во время «прямой линии».

«Этот участок он выбивал, по-другому и не сказать, года четыре точно. Получил после проведения двух аукционов, заплатив за него в 2017 году. Может, в начале 2018-го. Точно не знаю, документы у мужа, связи с ним нет», — заключила собеседница.

Она уточнила, что мужчина «землю долго выбивал, а когда выбил, то запретили строить и никто не соглашается ему помочь, из местных властей, поэтому он решил действовать так».


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