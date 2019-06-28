Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:33, 28 июня 2019 156
 0    0

Рязанца, облившегося бензином перед Минстроем, отправили в психбольницу

Рязанца, облившегося бензином перед Минстроем, отправили в психбольницу

Рязанца, облившегося бензином перед Минстроем, отправили в психбольницу. Об этом корреспонденту RZN.info рассказала его супруга.

По словам Хапизат Шамхаловой, ее мужа забрали полицейские с места событий и отправили на обследование в психиатрическую больницу.

«Сейчас он находится в психиатрической больнице, чтобы выяснить, требуется ему лечение или нет. Доктор уже написал заключение, но я не знаю что там. В понедельник назначено заседание суда. Ждем его решения», — рассказала она.

Кроме того, в беседе рязанка отметила, что Абдусаламу Залбегову дали поговорить с матерью и приезжали навестить друзья.

Помимо этого, Хапизат добавила, что к матери протестующего приезжали из администрации и приходил участковый, чтобы помочь разобраться в ситуации.

Напомним, житель деревни Костино в среду, 26 июня, облил себя бензином у здания Минстроя в Москве и, угрожая поджечь себя, требовал встречи с главой ведомства Владимиром Якушевым. Протестующего задержала полиция.

В Минстрое пояснили, что мужчина требовал снять запрет на строительство его дома, наложенный в связи с ранее установленными охранными зонами Есенинских мест.

В правительстве отметили, что рязанец вместе с женой воспитывает троих детей, семья живет в родительском доме. В июне прошлого года мужчина взял в долгосрочную аренду участок площадью два гектара в селе Пощупово.

7 июня многодетный отец обратился на личном приеме к главе администрации района с вопросом строительства дома на арендованной земле. Ему пояснили, что выдачу разрешений на строительство на территории достопримечательного места «Есенинская Русь» приостановили. При этом требования, которыми нужно руководствоваться при строительстве в границах территории объекта культурного наследия федерального значения, пока не утвердили. Супруга рязанца ранее рассказала, почему он вышел на акцию.

Фото Вести.ru


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Куда можно прийти и забрать 260 тысяч при покупке квартиры?

Куда можно прийти и забрать 260 тысяч при покупке квартиры?

Многие слышали про вычет при покупке квартиры, но как его получить?

Популярное
Комментируемое
Новое
11:20, 23 июня 2019 41 776
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
18:41, 23 июня 2019 19 237
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:14, 23 июня 2019 15 786
Выпускной в училище ВДВ показали за минуту
18:37, 17 июня 2019 13 932
«Остался без присмотра». Следователи рассказали подробности гибели трехлетнего ребенка в центре Рязани
17:23, 23 июня 2019 13 566
В аварии на Московском шоссе пострадала футболистка «Рязани-ВДВ»
Все новости
Форум