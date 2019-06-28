Рязанца, облившегося бензином перед Минстроем, отправили в психбольницу. Об этом корреспонденту RZN.info рассказала его супруга.

По словам Хапизат Шамхаловой, ее мужа забрали полицейские с места событий и отправили на обследование в психиатрическую больницу.

«Сейчас он находится в психиатрической больнице, чтобы выяснить, требуется ему лечение или нет. Доктор уже написал заключение, но я не знаю что там. В понедельник назначено заседание суда. Ждем его решения», — рассказала она.

Кроме того, в беседе рязанка отметила, что Абдусаламу Залбегову дали поговорить с матерью и приезжали навестить друзья.

Помимо этого, Хапизат добавила, что к матери протестующего приезжали из администрации и приходил участковый, чтобы помочь разобраться в ситуации.

Напомним, житель деревни Костино в среду, 26 июня, облил себя бензином у здания Минстроя в Москве и, угрожая поджечь себя, требовал встречи с главой ведомства Владимиром Якушевым. Протестующего задержала полиция.

В Минстрое пояснили , что мужчина требовал снять запрет на строительство его дома, наложенный в связи с ранее установленными охранными зонами Есенинских мест.

В правительстве отметили, что рязанец вместе с женой воспитывает троих детей, семья живет в родительском доме. В июне прошлого года мужчина взял в долгосрочную аренду участок площадью два гектара в селе Пощупово.

7 июня многодетный отец обратился на личном приеме к главе администрации района с вопросом строительства дома на арендованной земле. Ему пояснили, что выдачу разрешений на строительство на территории достопримечательного места «Есенинская Русь» приостановили. При этом требования, которыми нужно руководствоваться при строительстве в границах территории объекта культурного наследия федерального значения, пока не утвердили. Супруга рязанца ранее рассказала , почему он вышел на акцию.

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