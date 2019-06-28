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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
По состоянию на 20:00 четверга, 27 июня, в Рыбновском районе локализовали лесной пожар. Об этом сообщили в региональном минприроды.
Очаг активного горения находился около населенных пунктов Шехмино и Сельцы, на границе Рязанской и Московской областей.
На месте работают сотрудники «Пожлеса», ближайших лесничеств области, МЧС и Минобороны.
Напомним, площадь лесного пожара в Рыбновском районе
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