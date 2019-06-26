Рязанец облил себя бензином у Минстроя. Он не может достроить дом в «Есенинских местах»

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В четверг, 26 июня, рязанец облил себя бензином у Минстроя в Москве. Мужчина требовал встречи с главой ведомства Владимиром Якушевым, угрожая облить поджечь себя. В руках у него была зажигалка, сообщает Telegram-канал Mash.
Минстрой уточнил
Как пишет Mash, чиновники обещали 31-летнему Абдусаламу Залбегову из деревни Костино возместить траты на строительство или дать новый участок, но не сделали этого.
Мужчину задержали.
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