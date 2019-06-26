Ректору РГУ продлили домашний арест

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Ректору РГУ имени Есенина Андрею Минаеву продлили домашний арест. В среду, 26 июня, решение принял Советский районный суд Рязани.
Обвиняемый и адвокаты просили опустить Минаева под подписку о невыезде либо под запрет определенных действий, однако меру пресечения продлили на два месяца — до 29 августа.
Напомним, 1 апреля ректора
По версии следствия, руководство вуза
Проректора РГУ Кирьянову
5 апреля суд над ректором
Позже решение
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