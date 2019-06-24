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18:45, 24 июня 2019 802
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Лесной пожар на границе с Подмосковьем планируют частично ликвидировать до конца дня 1

Лесной пожар на границе с Подмосковьем планируют частично ликвидировать до конца дня

Лесной пожар на границе с Подмосковьем планируют частично ликвидировать до конца дня. Об этом сообщили в региональном министерстве природопользования.

По словам главы ведомства Сергея Абрамова, по состоянию на понедельник, 24 июня, лес горит на общей площади больше 900 гектаров. Большая часть из них — это территория военного лесничества, 134 гектара — земли лесного фонда.

«Ликвидацию планируем по участку лесного фонда на сегодняшний день завершить, если никаких форс-мажоров не будет», — отметил министр.

В числе сил и средств, задействованных для тушения пожаров, 293 человека личного состава, 37 единиц техники, пять воздушных судов, три из которых — вертолеты Ми-8, 2 — Ил-76. Используется три беспилотных летательных аппарата, шесть квадроциклов.

Помимо этого, Пожлес ведет работы на границей с Мордовией. Там пожар охватил почти 1700 гектаров. В основном это оставшийся после пожаров 2010 года валежник.

Ранее сообщалось, что огонь в Мордовию перешел из Рязанской области. В рязанском ГУ МЧС уточнили, что деревню, рядом с которой загорелся лес, удалось отстоять.

О возгорании в трех километрах от деревни Свеженькая пожарным сообщили в пятницу, 21 июня. В воскресенье, 23 июня, «Известия Мордовии» писали, что площадь лесного пожара превышает 200 гектаров.

Крупный лесной пожар на границах Рязанской области и Подмосковья начался в среду, 19 июня, во время занятий по огневой подготовке на полигоне в Сельцах. Там загорелась сухая трава, затем огонь перешел на деревья. Из-за угрозы распространения пожара местные жители готовились к эвакуации. В Минобороны уточняли, что боеприпасов или взрывчатых веществ на полигоне не было.

Пожар распространился на территорию Подмосковья. Его тушат при помощи парашютистов-десантников. В субботу, 22 июня, пожар локализовали.

В воскресенье, 23 июня, смог от пожаров добрался до Рязани. Горожане начали сравнивать ситуацию с той, что была в областном центре во время пожаров 2010 года.


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