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Лесной пожар на границе с Подмосковьем планируют частично ликвидировать до конца дня. Об этом сообщили в региональном министерстве природопользования.
По словам главы ведомства Сергея Абрамова, по состоянию на понедельник, 24 июня, лес горит на общей площади больше 900 гектаров. Большая часть из них — это территория военного лесничества, 134 гектара — земли лесного фонда.
«Ликвидацию планируем по участку лесного фонда на сегодняшний день завершить, если никаких форс-мажоров не будет», — отметил министр.
В числе сил и средств, задействованных для тушения пожаров, 293 человека личного состава, 37 единиц техники, пять воздушных судов, три из которых — вертолеты Ми-8, 2 — Ил-76. Используется три беспилотных летательных аппарата, шесть квадроциклов.
Помимо этого, Пожлес ведет работы на границей с Мордовией. Там пожар охватил почти 1700 гектаров. В основном это оставшийся после пожаров 2010 года валежник.
Ранее сообщалось, что огонь в Мордовию
О
Крупный лесной пожар на границах Рязанской области и Подмосковья начался в среду, 19 июня, во время занятий по огневой подготовке на полигоне в Сельцах. Там
Пожар распространился на территорию Подмосковья. Его тушат при помощи
В воскресенье, 23 июня, смог от пожаров добрался до Рязани. Горожане
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