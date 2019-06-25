В Рязани вновь прошел губернский бал для медалистов. Фото

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Во вторник, 25 июня, в большом зале ДСК «Былина» в третий раз прошел губернский бал для медалистов рязанских школ. Он традиционно начался с полонеза и вальса, а после перед выпускниками выступил глава региона Николай Любимов.
«Мы в третий раз проводим бал медалистов. Эта новая замечательная традиция, которая позволит нам выразить вам свое восхищение и гордость нашим „золотым фондом“, нашими лучшими выпускниками. Уверен, что одного таланта недостаточно, чтобы добиться того, чего добились вы. Вы одиннадцать лет шли к своей первой важной цели — стать лучшими выпускниками, золотыми медалистами», — отметил Любимов.
В программу бала также вошли полька-тройка, падеграс, регтайм, па-де-труа, «бесконечный галоп», кадриль и «ручеек».
Напомним, перед балом губернатор
© RZN.info
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