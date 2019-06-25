Любимов вручил рязанским выпускникам медали за отличную учебу. Фото

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Губернатор Николай Любимов вручил более сорока выпускникам из разных школ области медали «За особые успехи в учении». Мероприятие прошло в здании правительства, во вторник, 25 июня.
Глава региона отметил, что эти медали — высокая оценка стремления к знаниям и тех результатов, которых школьникам удалось достичь за время обучения.
«Сегодня вы получили награды за особые успехи в учении. Я знаю, что вы все здесь круглые отличники, хорошо проявили себя на ЕГЭ, олимпиадах, спортивных состязаниях. Ваша активная гражданская позиция всегда вызывает большое уважение и показывает неравнодушие к окружающему миру. Уверен, что вас ждет успешное профессиональное будущее, а мы рассчитываем на то, что вы останетесь в нашем регионе», — заключил Любимов.
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