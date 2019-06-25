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16:05, 25 июня 2019 863
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Пожар на полигоне в Сельцах не смогли сразу потушить из-за взрывов боеприпасов — «Гринпис»

Пожар на полигоне в Сельцах не смогли сразу потушить из-за взрывов боеприпасов — «Гринпис»

Пожар, начавшийся на полигоне в Сельцах, не смогли потушить из-за взрывавшихся боеприпасов. Об этом пишет «Полит.ру» со ссылкой на руководителя противопожарной программы «Гринпис России» Григория Куксина.

«Когда пожар шел от полигона, в лесу взрывались боеприпасы, которые не сработали во время учений и лежали в торфе или песке. Из-за взрывов было принято решение не рисковать людьми и тушить огонь с воздуха — сбросами воды. В настоящий момент авиация выполняет вспомогательные функции», — рассказал он.

Он отметил, что сейчас на границе пожара Рязанской и Московской областей работает резерв Авиалесоохраны.

Куксин подчеркнул, что не ожидает повторения сценария 2010 года, когда Рязанскую область охватил смог от лесных пожаров.

По его словам, с пожаром удается справиться, «хоть и с огромным трудом».

«Опасность в том, что если в Московской области вспыхнут новые пожары, а этого, увы, исключать нельзя, мы столкнемся с дефицитом сил и ресурсов, поскольку в настоящий момент все силы брошены на тушение пожара на границе с Рязанской областью», — рассказал специалист.

По словам Куксина, общая площадь пожара в Рязанской и Московской областях составляет больше 3000 гектаров.

Он предупредил, что в такую жаркую погоду нельзя разводить костры, бросать окурки и жечь траву.

Напомним, 19 июня во время занятий по огневой подготовке на полигоне в рязанских Сельцах загорелась сухая трава, затем огонь перешел на деревья. Из-за угрозы распространения пожара местные жители готовились к эвакуации.

В Минобороны уточняли, что боеприпасов или взрывчатых веществ на полигоне не было.

В субботу, 22 июня, пожар локализовали.

23 июня появилось видео с места другого пожара. На этот раз загорелся лес в Сасовском районе.

Также позже стало известно, что пожар на границей с Мордовией охватил почти 1700 гектаров. В основном это оставшийся после пожаров 2010 года валежник. Сообщалось, что огонь в Мордовию перешел из Рязанской области. В рязанском ГУ МЧС уточнили, что деревню, рядом с которой загорелся лес, удалось отстоять.

В воскресенье, 23 июня, смог от пожаров добрался до Рязани. Горожане начали сравнивать ситуацию с той, что была в областном центре во время пожаров 2010 года.


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