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Пожар, начавшийся на полигоне в Сельцах, не смогли потушить из-за взрывавшихся боеприпасов. Об этом пишет «
«Когда пожар шел от полигона, в лесу взрывались боеприпасы, которые не сработали во время учений и лежали в торфе или песке. Из-за взрывов было принято решение не рисковать людьми и тушить огонь с воздуха — сбросами воды. В настоящий момент авиация выполняет вспомогательные функции», — рассказал он.
Он отметил, что сейчас на границе пожара Рязанской и Московской областей работает резерв Авиалесоохраны.
Куксин подчеркнул, что не ожидает повторения сценария 2010 года, когда Рязанскую область охватил смог от лесных пожаров.
По его словам, с пожаром удается справиться, «хоть и с огромным трудом».
«Опасность в том, что если в Московской области вспыхнут новые пожары, а этого, увы, исключать нельзя, мы столкнемся с дефицитом сил и ресурсов, поскольку в настоящий момент все силы брошены на тушение пожара на границе с Рязанской областью», — рассказал специалист.
По словам Куксина, общая площадь пожара в Рязанской и Московской областях составляет больше 3000 гектаров.
Он предупредил, что в такую жаркую погоду нельзя разводить костры, бросать окурки и жечь траву.
Напомним, 19 июня во время занятий по огневой подготовке на полигоне в рязанских Сельцах
В Минобороны уточняли, что боеприпасов или взрывчатых веществ на полигоне не было.
В субботу, 22 июня, пожар
23 июня
Также позже стало известно, что пожар на границей с Мордовией охватил почти 1700 гектаров. В основном это оставшийся после пожаров 2010 года валежник. Сообщалось, что огонь в Мордовию
В воскресенье, 23 июня, смог от пожаров добрался до Рязани. Горожане
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