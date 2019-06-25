Село в Рыбновском районе готовится к эвакуации из-за лесного пожара

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Село Шехмино Рыбновского района готовится к эвакуации из-за лесного пожара. По словам местных жителей, огонь проходит в четырех километрах от населенного пункта.
В администрации Селецкого сельского поселения RZN.info сообщили, что команда об эвакуации должна последовать от ГУ МЧС. В таком случае жители населенного пункта направятся в сторону Криуши.
«У нас уже готовы списки жильцов. К эвакуации, если она потребуется, мы готовы», — отметил главный специалист местной администрации Константин Платущихин.
Фото «Новой газеты»
© RZN.info
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