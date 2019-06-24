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17:32, 24 июня 2019 574
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Прокуратура вынесла решение по незаконной стройке на Московском шоссе

Прокуратура вынесла решение по незаконной стройке на Московском шоссе

Прокуратура нашла нарушения законодательства при строительстве торгово-офисного центра около заправки «Ноев ковчег» на Московском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Проверка показала, что в феврале этого года ООО «Ноев ковчег» обратилось в администрацию Рязани с заявлением о выдаче разрешения на строительство торгово-офисного центра на Московском шоссе. Позже заявление отозвал гендиректор общества.

Строительство объекта начали без соответствующего разрешения.

Общество привлекли к административной ответственности за нарушение требований градостроительного законодательства.

По результатам проверки райпрокурор внес в администрацию представление по факту бездействия органов местного самоуправления, которые выявили факт возведения самовольной постройки, но не решили сносить ее.

Ранее мэрия в ответ на жалобы горожан сообщила, что у заправки на Московском шоссе ведется незаконная стройка.


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