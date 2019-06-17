RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
У заправки «Ноев ковчег» на Московском шоссе ведется незаконная стройка. Такой ответ дала горадминистрация жителям Рязани, пожаловавшимся на появление рядом с заправкой ангара из листового железа.
Мэрия направила уведомление застройщику о «необходимости оформления разрешительной документации» и материалы в госинспекцию стройнадзора области с формулировкой «для рассмотрения и принятия решения». К делу подключилась прокуратура — она проводит свою проверку.
Ранее в редакцию RZN.info обратились жители Московского шоссе. Они утверждают, что в августе прошлого года принимали участие в публичных слушаниях по изменению Генплана города. Одним из вопросов стал вывод земельного участка под АЗС из зеленой зоны.
Сообщалось, что в 2000 году на этом участке построили заправку и техцентр «Ноев ковчег». Говорилось, что необходимо узаконить территорию для реконструкции автосалона. При этом автор проекта заверял, что здание дополнительно
Сейчас на территории между автосервисом и заправкой идет полноценная стройка.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСенаторы с рязанским акцентом. RZN.info предлагает вспомнить всех представителей региона в Совфеде
|
cледующая новость →За выходные в Тульской области задержали 56 пьяных водителей
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.