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17:02, 17 июня 2019 1 315
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У заправки на Московском шоссе ведется незаконная стройка — мэрия 1

У заправки на Московском шоссе ведется незаконная стройка — мэрия

У заправки «Ноев ковчег» на Московском шоссе ведется незаконная стройка. Такой ответ дала горадминистрация жителям Рязани, пожаловавшимся на появление рядом с заправкой ангара из листового железа.

Мэрия направила уведомление застройщику о «необходимости оформления разрешительной документации» и материалы в госинспекцию стройнадзора области с формулировкой «для рассмотрения и принятия решения». К делу подключилась прокуратура — она проводит свою проверку.

Ранее в редакцию RZN.info обратились жители Московского шоссе. Они утверждают, что в августе прошлого года принимали участие в публичных слушаниях по изменению Генплана города. Одним из вопросов стал вывод земельного участка под АЗС из зеленой зоны.

Сообщалось, что в 2000 году на этом участке построили заправку и техцентр «Ноев ковчег». Говорилось, что необходимо узаконить территорию для реконструкции автосалона. При этом автор проекта заверял, что здание дополнительно расширяться не будет.

Сейчас на территории между автосервисом и заправкой идет полноценная стройка.


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