Лесные пожары и выпускной в десантном училище. Главные новости выходных, 22 и 23 июня

Началась последняя неделя июня. Вспомним, что важного произошло в Рязанской области в минувшие выходные.

Больше всего рязанцы обсуждали лесные пожары. Напомним, в среду, 19 июня, во время занятий по огневой подготовке на полигоне в Сельцах загорелась сухая трава, затем огонь перешел на деревья. Из-за угрозы распространения пожара местные жители готовились к эвакуации. В Минобороны уточняли, что боеприпасов или взрывчатых веществ на полигоне не было.

Пожар распостранился на территорию Подмосковья. Там его начали тушить при помощи парашютистов-десантников .

В субботу, 22 июня, пожар локализовали . Авиалесоохрана сняла его на видео .

В воскресенье, 23 июня, стало известно о другом крупном лесном пожаре. На границе Рязанской области и Мордовии загорелся лес. Площадь пожара превысила 200 гектаров. Рязанскую деревню, рядом с которой загорелся лес, отстояли .

Утром в воскресенье смог от лгорящих лесов добрался до Рязани. Горожане начали сравнивать ситуацию с той, что была в областном центре летом 2010 года.

Перейдем к другим важным темам.

В День памяти и скорби, 22 июня, на площади Победы прошли патриотическая акция «Свеча памяти» и церемония возложения цветов, а на Скорбященском мемориальном кладбище — акция « Горсть памяти ».

В воскресенье, 23 июня, в рязанском училище ВДВ был выпускной у молодых офицеров. Позже его показали в минутном ролике .

Выходные не обошлись без аварий. В Рязани на парковке перед подъездом сбили ребенка.

В МВД рассказали подробности аварии с участием сотрудника полиции. Он сбил подростков. В минздраве прокомментировали состояние пострадавших .

В Рязанской области фура перевернулась после лобового столкновения с «ГАЗелью».

В серьезной аварии под Скопином один человек погиб и трое пострадали.

В Рыбном пьяный водитель без «прав» сбил подростка на мотоцикле.

Вечером в субботу на Московском шоссе произошла авария. В ней пострадала футболистка «Рязани-ВДВ» Анна Фомичева. У 20-летней спортсменки диагностировали сотрясение мозга, трещину в ребре и многочисленные ушибы мягких тканей.

Во дворе на улице Пушкина дерево у пало на припаркованные автомобили.

О происшествиях. В Сасове утонула 39-летняя женщина.

Рязанка из ревности несколько раз ударила своего мужа топором и подожгла его дом.

Другая жительница области пойдет под суд за кражу кошелька у посетительницы Курского вокзала .

74-летний житель Рязанской области пытался убить дочь.

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Рязанская фигуристка Александра Трусова готовит совместное выступление с японцем Шомой Уно.

О других событиях. В каких случаях полицейский может применить силу? Прокуратура отвечает на вопросы рязанцев.

Автобусы Рязань — Москва перестали заезжать на станцию Котельники. Посадка теперь осуществляется около остановки общественного транспорта «станция метро Котельники».

Бывший зампред правительства Лариса Крохалева трудоустроилась директором рязанской центральной городской библиотеки имени Есенина.