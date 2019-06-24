Лесные пожары и выпускной в десантном училище. Главные новости выходных, 22 и 23 июня

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Началась последняя неделя июня. Вспомним, что важного произошло в Рязанской области в минувшие выходные.
Больше всего рязанцы обсуждали лесные пожары. Напомним, в среду, 19 июня, во время занятий по огневой подготовке на полигоне в Сельцах
Пожар распостранился на территорию Подмосковья. Там его начали тушить при помощи
В субботу, 22 июня, пожар
В воскресенье, 23 июня, стало известно о другом крупном лесном пожаре. На границе Рязанской области и Мордовии
Утром в воскресенье смог от лгорящих лесов добрался до Рязани. Горожане
Перейдем к другим важным темам.
В День памяти и скорби, 22 июня, на площади Победы
В воскресенье, 23 июня, в рязанском училище ВДВ был
Выходные не обошлись без аварий. В Рязани на парковке перед подъездом
В МВД рассказали подробности
В Рязанской области фура
В серьезной
В Рыбном пьяный водитель без «прав»
Вечером в субботу на Московском шоссе
Во дворе на улице Пушкина дерево у
О происшествиях. В Сасове
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Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.