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8:34, 24 июня 2019 479
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Лесные пожары и выпускной в десантном училище. Главные новости выходных, 22 и 23 июня

Лесные пожары и выпускной в десантном училище. Главные новости выходных, 22 и 23 июня

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Началась последняя неделя июня. Вспомним, что важного произошло в Рязанской области в минувшие выходные.

Больше всего рязанцы обсуждали лесные пожары. Напомним, в среду, 19 июня, во время занятий по огневой подготовке на полигоне в Сельцах загорелась сухая трава, затем огонь перешел на деревья. Из-за угрозы распространения пожара местные жители готовились к эвакуации. В Минобороны уточняли, что боеприпасов или взрывчатых веществ на полигоне не было.

Пожар распостранился на территорию Подмосковья. Там его начали тушить при помощи парашютистов-десантников.

В субботу, 22 июня, пожар локализовали. Авиалесоохрана сняла его на видео.

В воскресенье, 23 июня, стало известно о другом крупном лесном пожаре. На границе Рязанской области и Мордовии загорелся лес. Площадь пожара превысила 200 гектаров. Рязанскую деревню, рядом с которой загорелся лес, отстояли.

Утром в воскресенье смог от лгорящих лесов добрался до Рязани. Горожане начали сравнивать ситуацию с той, что была в областном центре летом 2010 года.

Перейдем к другим важным темам.

В День памяти и скорби, 22 июня, на площади Победы прошли патриотическая акция «Свеча памяти» и церемония возложения цветов, а на Скорбященском мемориальном кладбище — акция «Горсть памяти».

В воскресенье, 23 июня, в рязанском училище ВДВ был выпускной у молодых офицеров. Позже его показали в минутном ролике.

Выходные не обошлись без аварий. В Рязани на парковке перед подъездом сбили ребенка.

В МВД рассказали подробности аварии с участием сотрудника полиции. Он сбил подростков. В минздраве прокомментировали состояние пострадавших.

В Рязанской области фура перевернулась после лобового столкновения с «ГАЗелью».

В серьезной аварии под Скопином один человек погиб и трое пострадали.

В Рыбном пьяный водитель без «прав» сбил подростка на мотоцикле.

Вечером в субботу на Московском шоссе произошла авария. В ней пострадала футболистка «Рязани-ВДВ» Анна Фомичева. У 20-летней спортсменки диагностировали сотрясение мозга, трещину в ребре и многочисленные ушибы мягких тканей.

Во дворе на улице Пушкина дерево упало на припаркованные автомобили.

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