Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров. Об этом в воскресенье, 23 июня, « Известиям Мордовии » замглавы Зубово-Полянского района республики Александр Нечаев.

По предварительным данным, огонь в Мордовию перешел из Рязанской области. Сообщение о пожаре в трех километрах от деревни Свеженькая поступило в пятницу, 21 июня.

Как пояснил чиновник, горит оставшийся после пожаров 2010 года валежник. По его словам, из-за ветра и жары огонь распространился «в считанные часы».

«Конечно, хочу сказать обстановка сложная, но силами МЧС России по Мордовии, министерства лесного хозяйства, добровольцами района, огонь стараемся сдерживать», — заверил Нечаев.

Он отметил, что пожар тушат 250 человек и 41 единица техники.

Напомним, еще один крупный лесной пожар сейчас есть на границах Рязанской области и Подмосковья. В среду, 19 июня, во время занятий по огневой подготовке на полигоне в Сельцах загорелась сухая трава, затем огонь перешел на деревья. Из-за угрозы распространения пожара местные жители готовились к эвакуации. В Минобороны уточняли, что боеприпасов или взрывчатых веществ на полигоне не было.

Пожар распостранился на территорию Подмосковья. Там его тушат при помощи парашютистов-десантников . В субботу, 22 июня, пожар локализовали .