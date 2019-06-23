Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:41, 23 июня 2019 1 694
 0    0

Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров

Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров

Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров. Об этом в воскресенье, 23 июня, «Известиям Мордовии» замглавы Зубово-Полянского района республики Александр Нечаев.

По предварительным данным, огонь в Мордовию перешел из Рязанской области. Сообщение о пожаре в трех километрах от деревни Свеженькая поступило в пятницу, 21 июня.

Как пояснил чиновник, горит оставшийся после пожаров 2010 года валежник. По его словам, из-за ветра и жары огонь распространился «в считанные часы».

«Конечно, хочу сказать обстановка сложная, но силами МЧС России по Мордовии, министерства лесного хозяйства, добровольцами района, огонь стараемся сдерживать», — заверил Нечаев.

Он отметил, что пожар тушат 250 человек и 41 единица техники.

Напомним, еще один крупный лесной пожар сейчас есть на границах Рязанской области и Подмосковья. В среду, 19 июня, во время занятий по огневой подготовке на полигоне в Сельцах загорелась сухая трава, затем огонь перешел на деревья. Из-за угрозы распространения пожара местные жители готовились к эвакуации. В Минобороны уточняли, что боеприпасов или взрывчатых веществ на полигоне не было.

Пожар распостранился на территорию Подмосковья. Там его тушат при помощи парашютистов-десантников. В субботу, 22 июня, пожар локализовали.

В воскресенье, 23 июня, смог от пожаров добрался до Рязани. Горожане начали сравнивать ситуацию с той, что была в областном центре во время пожаров 2010 года.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:54, 13 июня 2019 21 829
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 4
1:46, 13 июня 2019 21 060
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 5
11:20, 23 июня 2019 16 937
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
18:37, 17 июня 2019 13 554
«Остался без присмотра». Следователи рассказали подробности гибели трехлетнего ребенка в центре Рязани
8:35, 13 июня 2019 12 280
Синоптики предупредили о похолодании до одного градуса
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум