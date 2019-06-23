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Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров. Об этом в воскресенье, 23 июня, «
По предварительным данным, огонь в Мордовию перешел из Рязанской области. Сообщение о
Как пояснил чиновник, горит оставшийся после пожаров 2010 года валежник. По его словам, из-за ветра и жары огонь распространился «в считанные часы».
«Конечно, хочу сказать обстановка сложная, но силами МЧС России по Мордовии, министерства лесного хозяйства, добровольцами района, огонь стараемся сдерживать», — заверил Нечаев.
Он отметил, что пожар тушат 250 человек и 41 единица техники.
Напомним, еще один крупный лесной пожар сейчас есть на границах Рязанской области и Подмосковья. В среду, 19 июня, во время занятий по огневой подготовке на полигоне в Сельцах
Пожар распостранился на территорию Подмосковья. Там его тушат при помощи
В воскресенье, 23 июня, смог от пожаров добрался до Рязани. Горожане
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