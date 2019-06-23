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18:14, 23 июня 2019 53
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Выпускной в училище ВДВ показали за минуту

Выпускной в училище ВДВ показали за минуту

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Выпускной в училище ВДВ показали за минуту. Ролик на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал рязанский губернатор Николай Любимов.

«Вы — выпускники одного из самых престижных военных вузов страны, где готовят элиту российской армии. В его стенах вы получили хорошую подготовку, необходимые знания, чтобы руководить людьми и выполнять боевые задачи любой сложности», — обратился глава региона к выпускникам.

В воскресенье, 23 июня, погоны получили более 500 лейтенантов и 200 прапорщиков. Фоторепортаж с выпускного можно посмотреть здесь.


© RZN.info

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