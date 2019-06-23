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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Выпускной в училище ВДВ показали за минуту. Ролик на своей странице во «ВКонтакте»
«Вы — выпускники одного из самых престижных военных вузов страны, где готовят элиту российской армии. В его стенах вы получили хорошую подготовку, необходимые знания, чтобы руководить людьми и выполнять боевые задачи любой сложности», — обратился глава региона к выпускникам.
В воскресенье, 23 июня, погоны получили более 500 лейтенантов и 200 прапорщиков. Фоторепортаж с выпускного можно посмотреть
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