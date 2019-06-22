В Преображенском храме в Рязани установили трехметровую икону. Фото

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В Преображенском храме в Рязани установили трехметровую икону. Об этом сообщил официальный
На данный момент в храме продолжаются работы по реставрации и украшению здания.
Чтобы установить арочную икону почти трехметровой высоты, собрались сотрудники и добровольцы. Они возвели строительные леса, вырезали специальное защитное покрытие для иконы. После всех необходимых подготовительных работ работники храма подняли образ на самую высокую точку главного иконостаса.
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