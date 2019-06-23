Пожарные отстояли рязанскую деревню, рядом с которой загорелся лес

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Фото: Pixabay.com
Пожарные отстояли рязанскую деревню Свеженькую, рядом с которой
Для охраны населенного пункта использовали 11 единиц техники. На момент написания заметки угрозы пожара не было, но в деревне продолжают дежурить оперативные службы.
Напомним, пожар возник на границе Рязанской области и Мордовии. По данным на 23 июня, он
Еще один крупный лесной пожар сейчас есть
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Специалисты прокуратуры помогают рязанцам разобраться в сложных или спорных ситуациях.