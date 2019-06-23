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20:03, 23 июня 2019 1 380
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Пожарные отстояли рязанскую деревню, рядом с которой загорелся лес

Пожарные отстояли рязанскую деревню, рядом с которой загорелся лес

Фото: Pixabay.com

Пожарные отстояли рязанскую деревню Свеженькую, рядом с которой загорелся лес. Об этом RZN.info сообщили в региональном ГУ МЧС.

Для охраны населенного пункта использовали 11 единиц техники. На момент написания заметки угрозы пожара не было, но в деревне продолжают дежурить оперативные службы.

Напомним, пожар возник на границе Рязанской области и Мордовии. По данным на 23 июня, он охватил более 200 гектаров.

Еще один крупный лесной пожар сейчас есть на границе с Московской областью.

Смог от горячих лесов добрался до Рязани. Горожане начали сравнивать ситуацию с той, что была в областном центре летом 2010 года.


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